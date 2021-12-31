Memur olmak isteyenler dikkat! Aralarında bakanlıkların da bulunduğu 8 kamu kurumuna 1163 personel alınacak!

EKONOMİ 31.12.2021, 11:22
Memur olmak isteyenler dikkat! Aralarında bakanlıkların da bulunduğu 8 kamu kurumuna 1163 personel alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Türk Standardları Enstitüsü, Büyükçekmece Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın aralarında bulunduğu 8 kamu kurumuna 1163 personel alınacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla 8 kuruma çeşitli branşlarda 1163 personel alınacağı duyuruldu. Alım yapılacak kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Türk Standardları Enstitüsü, Büyükçekmece Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN BAŞVURULAR 3 OCAK'TA BAŞLIYORA

dalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav sonuçlarına göre, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis (inşaat, gıda, deri), 3 gemi adamı ve çeşitli branşlarda 19 teknisyen ile kadrolu idare memuru öğrencisi olarak da 150 personel alımı yapılacak. Mühendis, veteriner ve psikolog kadrolarına 3-17 Ocak tarihleri arasında, teknisyen ve gemi adamı ile kadrolu idare memuru öğrencisi kadrolarına ise 17-31 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler "www.adalet.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 652 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

MSB VE GENELKURMAY 173 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına çeşitli unvan ve branşlarda 173 personel alınacak. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne mülakat sınavı sonuçlarına göre, aşçı (2), çocuk eğitimcisi (2), garson (1), grafiker (2), hizmetli (1), istatistikçi (1), mal sorumlusu (6), memur (6), bilgisayar mühendisi (10), çevre mühendisi (1), endüstri mühendisi (1), jeoloji mühendisi (2), şoför (1), bilgisayar teknikeri (3), bilgisayar programlama teknikeri (1), mekatronik teknikeri (2), matbaa teknikeri (3), acil tıp teknisyeni (2), marangoz teknisyeni (1), klima teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1), oto teknisyeni (2), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), oto boyama teknisyeni (1), elektrik teknisyeni (1), terzi (1), uzman (11), berber (1), hesap sorumlusu (2), koruma ve güvenlik görevlisi (1) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (5) olmak üzere 76 personel ataması yapılacak.MSB'ye ise avukat (6) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (2) olmak üzere 8 personel alımı yapacak.

Genelkurmay Başkanlığı da boyacı/badanacı (2), sıvacı/fayansçı (2) kalorifer teknisyeni (1), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1) ve marangoz teknisyeni (1) olmak üzere 9 personel istihdam edecek.Söz konusu unvan ve branşlar için adaylar başvurularını 30-31 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Bu arada sözlü sınav sonuçlarına göre MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 44, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 10, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 8 personel alınacak. Başvurular, 29 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 2 UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü sınav ile denizcilik uzman yardımcılığı kadrosuna 2 personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapacak. Başvurulara ilişkin bilgiler bakanlığın "www.uab.gov.tr/duyurular" internet sayfasında yer alacak.

TSE SÖZLEŞMELİ 7 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kurumu sözlü sınavla çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 7 bilişim personeli istihdam edecek. Adaylar başvurularını 6-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 2 müfettiş yardımcısı kadrosuna memur alacak. Adaylar 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında istenen başvuru belgeleri ve sınav başvuru formu ile birlikte Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat başvuracak. Sözlü sınav 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek.

SERKA 3 UZMAN PERSONEL ALACAK

Merkezi Kars olan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) sözlü sınav sonuçlarına göre, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 uzman personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını 21 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.

Sondakika

Yorumlar (0)
-2
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10