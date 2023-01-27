Memur emekli maaşında yeni gelişme! SGK duyurdu hesaplara yatıyor
Memur emekli maaş farkı ödemeleri heyecanla bekleniyordu. SSK ve BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alanların ise aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkınının hesaplara yatacağı tarih duyurulmuştu. Heyecanla beklenilen gün geldi.
Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve ek gösterge farkı ödemelerinde beklenen gün geldi. Memur ve emeklilere ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemeleri için 27 Ocak Cuma gününe işaret edilmişti. SGK'dan yapılan açıklamada, "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." denildi.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada, "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemelerinin 27 Ocak Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak.” denildi.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ÖDEMELER PTT VE BANKA ÜZERİNDEN
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.
7,8 MİLYAR TL FARK TUTARI
Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7, 8 Milyar TL fark tutarı ödenecek.
YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi:
- Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
- Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
- Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
- Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
- Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
- Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
- Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
- Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
- Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
- Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
- Profesör 1/4 34 bin 57 TL
- Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
- Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
- Avukat 1/4 19 bin 968 TL
Mynet
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15