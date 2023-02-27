Meclis'te ilk gündem EYT! Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Meclis yaşanan deprem felaketinin ardından üç haftalık ara verdi ve yasama mesaisine yeniden başlıyor. Salı günü toplanacak olan Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre EYT yasası bu hafta TBMM’de kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan kişiler emeklilik dilekçesi verebilecekler.

5510 Sayılı Kanun’a göre, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanır.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılır.

Memuriyetten istifa, ihraç vs gibi her ne şekilde olursa olsun ayrılmış ve daha sonra SSK ya da BAĞ-KUR gibi başka bir statüde çalışmamış olanlardan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanıyor.

Buna göre, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

Koşulları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçeyi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

EYT'LİLER İLK MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Mart ayında dilekçe verenler için aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin nisan ayında yapılacağı anlamına gelmiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Örneğin, 2021 yılında ortalama aylık bağlama süresi SSK’da 15.35 gün, BAĞ-KUR’da 13.56 gün, Emekli Sandığı’nda 11.53 gün olarak gerçekleşti. Ancak, SGK tarafından 2021 yılında 312 bin 634 kişiye yaşlılık, 7 bin 125 kişiye malullük aylığı bağlandı.

EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında verilen bilgiye göre SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor. Bunlardan SSK ve BAĞ-KUR’luların tamamına yakınının, Emekli Sandığı’na tabi olanların ise yüzde 25’inin hemen emekli olacağı tahmin ediliyor.

Mart ayında aynı anda yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor. Çünkü her ne kadar otomasyona geçilmiş olsa da emeklilik dilekçesi veren vatandaşların aylıkları, dosyaları fiziksel olarak incelendikten sonra bağlanıyor. Ancak, aylık bağlama işlemi ne zaman tamamlanırsa tamamlansın, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere aylıkları ödenir.

Mart ayında aynı anda yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor. Çünkü her ne kadar otomasyona geçilmiş olsa da emeklilik dilekçesi veren vatandaşların aylıkları, dosyaları fiziksel olarak incelendikten sonra bağlanıyor. Ancak, aylık bağlama işlemi ne zaman tamamlanırsa tamamlansın, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere aylıkları ödenir.

İnternethaber