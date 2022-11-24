Matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ÖTV matrah güncellemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Motor silindir hacmi 1600 CC altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.

Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti.

Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi.

Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

Bakan Nebati, "ÖTV matrahı güncellenecek" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürecek.

Düzenlemenin fiyatlara etkisi yaklaşık yüzde 5.5 ila 16.6 arasında olacak.

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ÖTV matrah güncellemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Motor silindir hacmi 1600 CC altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.

Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti.

Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi.

Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

Bakan Nebati, "ÖTV matrahı güncellenecek" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürecek.

Düzenlemenin fiyatlara etkisi yaklaşık yüzde 5.5 ila 16.6 arasında olacak.

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

ensonhaber