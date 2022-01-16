Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü

Dövizde rekor üstüne rekor kırıldığı dönemde fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki ciddi düşüşe rağmen fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de kirli bir oyuna imza attı.

EKONOMİ 16.01.2022, 13:58
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü

Çikolata, çerezde görülen gramaj oyunu şimdi de bakliyatta başladı. Kurdaki düşüşle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü.Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.

BAKLİYAT ÜRÜNLERİNİN ETİKETLERİNE "FIRSAT ÜRÜNÜ" YAZILDI

Genellikle bir, iki, üç kilogramlık olarak paketlenen bakliyat ürünleri yarım kilogramlık ambalajlara konulmaya başlandı. Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu. Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı.
Örneğin zincir markette yarım kilogram paketle satılan kırmızı mercimek 11.95 TL'den satışa sunulurken aynı mercimeğin bir kilogramı başka markette 12.50 TL'den satılıyor. Aynı şekilde yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.

"VATANDAŞLARIMIZ BU TÜR OYUNLARA GELMESİN"

Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu anlatan uzmanlar, "Ürünün gramını azaltarak daha ucuzmuş algısı oluşturuyorlar. Bir ürünün gramı azaldıkça paketleme maliyeti eklendiği için fiyatı artar. Vatandaşlar muhakkak benzer ürünlerin fiyatlarıyla kıyaslasın. Bu tür oyunlara gelmesin" dedi.

ESKİ SEVİYEYE YÜKSELTİYORLAR

Kurda stabilizasyonun sağlanmasına rağmen gıda ürünlerinde dalgalı fiyat hareketi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu kur korumalı TL mevduat modeliyle birlikte 18.45'i gören dolar kuru 10.33 TL'ye kadar gerilemişti.Doların son iki haftadır 13 TL bandında seyretmesine rağmen temel gıda ürünlerinin fiyat hareketlerindeki dalgalanmaların devam etmesi dikkat çekti. Hatta bazı ürünlerde dolar kurunun pik yaptığı dönemdeki fiyatların da üzerine çıktığı görüldü.

Örneğin kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı kur müdahalesinin gerçekleştirildiği 20 Aralık'ta ortalama 22 TL iken müdahalenin ardından 19 liraya kadar gerilemişti.Kurda sağlanan stabilizasyonla bu fiyatın sabit gitmesi gerekirken kırmızı mercimeğin son bir haftadır 23 liranın üstüne çıktığı görüldü. Benzer durum pirinç ve ayçiçek yağında da yaşanıyor. Online platformlarda satılan Osmancık pirincin kilogram fiyatı kurlar yüksekken 17.50 TL'ydi, 24 Aralık'tan itibaren 16 TL'ye gerilemişti. Bu ürün şimdi 19.50 kuruşa yükseldi. Yine 20 Aralık'ta 182 TL'den satılan 5 litrelik teneke yağın 25 Aralık'tan itibaren 172 TL'ye gerilediği ancak yılbaşından sonra yine eski fiyatına yükseldiği görüldü.

FİYATA DEĞİL GRAMA BAKIN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tedarikçilerin gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını gramaj hilesiyle kamufle etmeye çalıştığını söyledi. Ağaoğlu, "Bunu daha önce çerezde de çikolata da gördük. Bu ürünlerin fırsatmış gibi sunulması ise aldatıcı eyleme girer. Vatandaşlar aldıkları üründe fiyata değil gramaja da bakmalı" dedi.Özellikle gıda fiyatlarında kurdaki ani yükselişin ardından çıkan fiyatların kurdaki düşüşle birlikte hemen inmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşın verdiği yüksek tepkinin ardından küçük de olsa fiyat indirdiler. Ancak bu çok kısa süreli oldu. Son dönemde biz de fiyatların yeniden yükseltildiğini görüyoruz. Kur o rekor seviyeye gelmemişken bazı ürünlerin fiyatlarını o dönemin dahi üzerine çıkaran marka, market ya da tedarikçiler var. Temel gıda ürünlerinde daha sıkı denetimler gerekiyor" diye konuştu.

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