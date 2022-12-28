Market poşetlerine zam

Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi.

EKONOMİ 28.12.2022, 09:46 28.12.2022, 10:34
Market poşetlerine zam

Türkiye, her gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

25 kuruştan 38.5 kuruşa çıktı
Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına;

binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.

Market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi.

Bu bağlamda, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

İndirim yetkisi kullanıldı
Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

Ensonhaber

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