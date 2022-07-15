Maaşlara zam geldi! Kim ne kadar alacak bomba detaylar var emekli maaşı, asgari ücret...

Temmuz ayı ile birlikte yüzler güldü cepler bayram etti. Hem asgari ücretlilerin hem de emekli ve memurların maaşları arttı. Yeni maaşlar ne zaman hesaplara geçecek, zamlar nasıl uygulanacak? Detaylara bakın...

EKONOMİ 15.07.2022, 10:47
Maaşlara zam geldi! Kim ne kadar alacak bomba detaylar var emekli maaşı, asgari ücret...

Temmuz ayı ile birlikte hem asgari ücretlilerin hem de emekli ve memurların maaşları arttı. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı. İşte Erdem'in emekliyi, çalışanı ilgilendiren o yazısı: 

Yeni maaş artış oranları yüzde kaç oldu?
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı oldu.

Memurlar ve emekli memurlar ise enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme artışı yüzde 41.7 oranında zam aldı. Asgari ücrete ise yüzde 30 zam yapıldı.

Emeklilerin taban maaşı arttı mı?
Haziran ayında yapılan bir yasal düzenleme ile birlikte emeklilerin taban maaşları 2500 TL'den 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Buna göre Temmuz'dan itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak ödenecek.

Asgari ücret enflasyonun altında mı arttı?
Asgari ücrete yapılan ikinci artış ile birlikte yıllık enflasyonun üzerinde kümülatif bir zam yapılmış oldu. Buna göre yıl başında yüzde 50.5 zammın üstüne Temmuz itibari ile yüzde 30 zam daha yapıldı. Buna göre yıllık zam oranı yüzde 95'i geçmiş oldu.

Aralık'ta 2.825 lira olan net asgari ücret 5.500 TL'ye çıktı.
Ancak asgari ücreti bir geçim ücreti olarak görmemek gerekiyor. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Bu maaşın üzerinde ücret vermek gerekiyor.

Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak?
Yeni maaşların bazıları hesaplara yatmaya başladı.
Memurlar 8 Temmuz itibari ile zamlı olarak maaşlarını aldılar.

Ayrıca memurlara 14 günlük farkları da yatırıldı. Emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak ay başında aldılar.
Farkları daha sonra ay içinde yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yeni oranda artırılmış aylıklarını alacaklar. Asgari ücretliler ise Ağustos ayında alacakları Temmuz maaşlarını 5.500 TL üzerinden alacak.

Maaşların 3500 TL'ye tamamlanması nasıl yapılacak? Zam oranı önce mi sonra mı eklenecek?
SSK VE Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaşlara yüzde 42.35 oranında enflasyon artışı eklenecek. Çıkan rakam eğer 3.500 TL'nin altında kalırsa seyyanen artış ile bu rakam 3.500 TL'ye tamamlanacak. Dolayısıyla 3.500 TL'nin altında maaş olmayacak

Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında neden zam oranı farkı var?
Her iki kesimin zam oranları farklı yöntemlerle belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu yüzden iki ayrı artış oranı ortaya çıkıyor.

Bu zamlara ayrıca ek artış olacak mı?
Bu zamlara ilaveten bir ek artış olmayacak. Ancak taban maaş artışı ile düşük maaşlı emeklilere seyyanen ilave ödeme olacak.

Sosyal yardımlar hangi oranda artacak?
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödemeler memurlara yapılan zam oranında artırılacak.
Buna göre artış oranı yüzde 41.7 olacak.

Dul ve yetim maaşlarında artış nasıl olacak?
Ölüm maaşlarında artış alınan kuruma göre değişecek.
Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu ise yüzde 42.35 memur ise yüzde 41.7 oranında artış yapılacak. 3.500 TL'ye tamamlama ise hisse oranına göre yapılacak.

İşsizlik maaşı hemen artacak mı?
İşsizlik maaşı asgari ücrete göre belirleniyor. Ancak hesaplama yapılırken son 4 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor. Bu yüzden bu aydan itibaren yeni asgari ücret de hesaplamalara katılacak. Ancak yeni maaş ancak 4 ay sonra devreye girmiş olacak.

Yeni asgari ücret Temmuz maaşı ile mi yatırılacak?
Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli. Ancak peşin alanlar açısından bu ayki maaşlar yeni asgari ücretten ödenecek. Peşin almayanlar ise Temmuz maaşlarını 1 Ağustos'ta alacaklarından yeni asgari ücret Ağustos ayında ödenmiş olacak.

İnternethaber

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