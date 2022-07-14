LPG'ye zam geldi! İşte yeni güncel fiyatlar

Çin'de artan koronavirüs vakaları ve dün 41 yılın zirvesini gören ABD enflasyon verileri, ham taleple ilgili endişeleri artırıyor. Brent petrol, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının trader'ların risk iştahını azaltmasıyla dün 98 bandına kadar çekildi. Ham petrol ise 94 doları gördü. Yeni haftada düşüş eğilimi gösteren petrol piyasası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Ve beklenen haber geldi. Peki 14 Temmuz Perşembe güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

OTOGAZA 30 KURUŞ ZAM

Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 23,66 TL LPG litre fiyatı 10,97 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL Benzin litre fiyatı 23,76 TL LPG litre fiyatı 10,87 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL Benzin litre fiyatı 23,28 TL LPG litre fiyatı 10,60 TL

PETROL PİYASASINDA BEKLENTİLER

ING analistlerinin paylaştıkları bir notta, “Uzun süreli resesyon korkuları piyasaya vurmaya devam ederken, doların gücü ve Çin'in bazı bölgelerindeki koronavirüs vakalarında artış piyasaya destek sağlamıyor” ifadeleri kullanılıyor. Notta, “Brent şu anda aşırı satım bölgesinde ve piyasa temelleri son haftalarda gördüğümüz satışları açıklamaya yetmiyor. OPEC tarafından Salı günü yayınlanan yeni bir aylık tahmine göre, küresel arzda sıkılığın devam etmesi bekleniyor” bilgilerine yer veriliyor. OPEC tahminlerine göre, büyük petrol tüketici ülkelerdeki iyileşen ekonomik performans ve Çin'de Covid-19'un kontrol altına alınması sayesinde gelecek yıl küresel talep 2,7 milyon varil/gün artarak 103 milyon varil/gün ortalamaya ulaşacak ve rekor kırmış olacak.

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