LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG'ye bu gece yarısından itibaren yapılacak zammı duyurdu.

Buna göre LPG'ye 39 kuruş zam yapıldı.

LPG'YE 39 KURUŞLUK ZAM

EPGİS'den yapılan açıklama şöyle; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 39 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

ZAMMIN FİYATLARA YANSIMASI

Açıklanan zamdan önce 60 litrelik bir depo 4,35 kuruştan toplamda 261 liraya doluyordu.

Gelen 39 kuruşluk zamla birlikte deponun litresi 4,74 kuruşa dolacak. Yani son zamla birlikte 60 litrelik bir deponun dolum fiyatı 284 liraya çıkmış oldu.

Bu da 23 liralık bir artış olduğunu gösteriyor.