LPG'ye zam, benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Dün gece yapılan ve daha sonra geri çekilen 2.25 liralık motorin, 77 kuruşluk benzin zammı geri çekilirken sektör kaynakları bu gece yarısı LPG'ye 46 kuruş zam beklediklerini açıkladı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre son olarak Mart ayının başında peş peşe 33 kuruş ve 61 kuruş olmak üzere zam yapılan LPG'ye yeni zam geliyor. LPG’ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.

Olası zam sonrasında LPG fiyatı İstanbul'da 10.74 TL'den 11.20 TL'ye, Ankara'da 10,72 TL'den 11.18 TL'ye, İzmir'de 10,54 TL'den 11 TL'ye çıkacak.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı yapılan zam geri çekilen motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor.

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

Brent petroldeki yükselişle beraber gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde.

Brent petroldeki yükselişle gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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