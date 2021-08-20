Liquid kripto paradan ne kadar çalındı? Liquid kimin, sahibi kim?

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve yükselişini sürdüren kripto para piyasaları, hackerları da harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde hackerlar, blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak milyonlarca dolar değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çalmıştı.

Benzer bir durum ise Japonya merkezli kripto para borsası Liquid'de yaşandı. Japon şirket, hackerların saldırısına uğradığını ve tahminen 100 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını açıkladı.

"SICAK CÜZDANLAR TEHLİKEDE"

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açılamada, "Sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz. Varlık yatırma ve çekme işlemlerini de geçici olarak askıya alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin izlenmekte olduğu ve bu çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı da vurgulandı.

Londra merkezli Elliptic'in analizine göre Liquid'den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

2014 yılında kurulan Liquid, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veriyor.

CoinMarketCap verilerine göre Liquid, günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.