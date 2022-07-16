KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

KYK borçlarına gelen faizler sonrasında gençler büyük tepki gösterirken hükümet gelen tepkilerin ardından harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Şimdi herkes KYK borçları ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını merak ederken masada iki seçenek olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da yeni bir açıklama geldi. KYK borçlarına af gelecek mi? Faizler silinecek mi? İşte detaylar…

EKONOMİ 16.07.2022, 12:09
KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun çalışmasına göre anaparaya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son karar kabine toplantısında alınacak.

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile borçlara ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi. ÜFE oranıyla hesaplanan ve geri ödeme miktarı neredeyse dörde katlanan KYK borçları ile ilgili de harekete geçti.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Ancak çalışmada iki formülün masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bunlardan ilkini KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da “anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi” öngörülüyor.

ANAPARADAN TAVİZ YOK
Bir diğer formülün ise “sıfır faiz” olduğu ileri sürülüyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edilecek. “Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği” belirtiliyor. KYK borçlarında anaparadan taviz vermeyeceği de tahmin ediliyor.

‘FAİZE EZDİRMEYİZ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün KYK borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” dedi.

İCRALIK OLANA AF GELEBİLİR
Türkiye’de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğu belirtilirken, iktidarın icralık olan öğrencilere yönelik de “yapılandırmaya gidebileceği, af çıkabileceği” değerlendiriliyor.

BAKAN KASAPOPLU: HER ŞEY HAZIR
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da KYK borcu ile ilgili düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Faiz ise faize en karşı biziz" diyerek uygulamanın faiz olmadığı vurgusunu yineledi ve şöyle konuştu:

"351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat endeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak."

Mynet

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