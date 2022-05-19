Kuyumcularda 'düğün sezonu' hareketliliği

Düğün sektöründe hizmet veren başta kuyumcu esnafı olmak üzere mobilyacılar, beyaz eşya satıcıları, gelinlikçiler ve giyim mağazalarında hareketliliğin yaşandığı belirtiliyor. Esnaflar yaşanan hareketlilikten dolayı memnuniyetini dile getirirken, düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ise pahalılıktan dert yanıyor.

Düğün sezonu konusunda görüşlerine başvurduğumuz Kenan Ölmez Kuyumculuk firma yetkilisi Mücahid Ölmez, esnaf olarak yoğun bir iş dönemi içerisinde olduklarını söyledi. Özellikle kuyumcu esnafının bu süreçte yoğun bir iş dönemine girdiğine vurgu yapan Ölmez: “Bayram sonrası iş yoğunluğumuz başladı, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru bu yoğunluğumuz biter.Düğün sezonu nedeniyle hareketlilik yaşanıyor” dedi.

2022 yılı düğün sezonuna bayramdan sonra başladıklarını belirten Kenan Ölmez Kuyumculuk firma yetkilisi Mücahid Ölmez: “Pandemi nedeniyle uzun bir süre düğünler ertelenmişti, ertelenen düğünlerin yapılmaya başlanması doğal olarak yoğunluğa sebep oldu. Ertelenen düğünlerin dışında bir de bu yıl yapılması planlanan düğünler var. Onlar da yapılmaya başlandı. Günlerimiz yoğun ve yorucu geçiyor. Düğün sezonu boyunca bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

FİYATLAR TERCİHE GÖRE DEĞİŞİYOR

Düğün törenleri için altın almak isteyen çiftlerin tercih ettikleri takının çeşidine ve gramına göre fiyatları değişiyor. Kuyumcu Ölmez: “Düğün alışverişlerinde gözlemlediğimize göre bilezikte burma olmazsa olmazlar arasındadır. Set olarak da gelen müşterilerin yüzde 80’i Hint Seti dediğimiz takıyı tercih ediyor, yüzde 20’si ise bütçesine göre alışverişini yapıyor.

Hint Setlerinde minumum fiyat 60 bin lirayı buluyor, buna bilezik ve tercih edilen diğer takıları da eklediğimizde 100 - 170 bin lirayı bulabiliyor. Ama normal bir bütçesi olanlar 30 bin liraya set takımı, 50 bin liraya da yüzük, küpe ve bilezik alıyor, bu da 75-80 bin lirayı buluyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında yaşanan artışların, genellikle 5 adet tam cumhuriyet altınından oluşan ve altın zincire takılı halde satışa sunulan 'beşi bir yerde' diye bilinen takı çeşidine olan ilginin azalmasına neden olduğunu söyleyen Ölmez, şöyle konuştu: “ Beşi bir yerde takı çeşidinin fiyatı şuan 31 bin 500 lira olmuş durumda. Vatandaş buna vereceği parayı set almada değerlendiriyor. Set takımı görsel olarak daha büyük görünüyor, beşi bir yerde takı çeşidi ise görsel olarak setin yanında daha sönük kalıyor.Bundan dolayı set takımlarına daha çok rağbet var” şeklinde konuştu.

Düğünlerin yanı sıra söz ve nişan gibi törenlerin de devam ettiğini hatırlatan Kenan Ölmez Kuyumculuk firma yetkilisi Mücahid Ölmez, evlenme adayı çiftlerin tercihlerini genelde pırlanta takılara yönelik kullandığını da söyledi.Ölmez: “ Pırlanta takılar evlenme tekliflerinin olmazsa olmazıdır. Önceki dönemlere kıyaslama yapılırsa pırlanta takı satışlarında artış var.

Normalde altın olan tek taşın fiyatı şuan 3 bin 500 lirayı buluyor ve bu pırlantayla fiyat konusunda aynı ama pırlantanın ismi kulağa daha hoş geldiği için pırlantaya daha çok rağbet oluyor. Kredi kartına 4 taksit imkânımız da var. Çiftlerimize mutluluklar dilerim” diye konuştu.Yeni evlenecek olan çiftler ise, düğün ve yeni ev kurma masraflarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, dert yanıyor.

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