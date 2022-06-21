Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Akaryakıtta oluşan zamlar sonrası otobüs fiyatları tavan yaptı. Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının yüzde 65 zamlanmasıyla karşı karşıya kaldılar.

EKONOMİ 21.06.2022, 08:55
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı. Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

Bilet fiyatları günlük değişiyor
Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladılar.

2 ay içerisinde %65 zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.

750 TL'ye kadar bilet var
Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu:

İstanbul - Trabzon 620 TL

İstanbul - Diyarbakır 600 TL

İstanbul - Sivas 550 TL

İstanbul - İzmir 500 TL

İstanbul - Antalya 490 TL

İstanbul - Ankara 350 TL

İstanbul - Kars: 600 TL

Ankara- Sivas: 350 TL

İstanbul Erzurum: 500 TL

İstanbul Bodrum: 600 TL

İstanbul Bursa: 200 TL

İstanbul- Diyarbakır: 600-750 TL

İstanbul- Mardin: 600 TL

İstanbul Adana: 450 TL

Edirne- Hatay: 700 TL

İstanbul- Van: 750 TL

Ensonhaber

Yorumlar (1)
Can Vanlı 2 saat önce
Bence az gidiş dönüş 4000 olmalı bir kisi
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