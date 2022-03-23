Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yürürlüğe giren yeni kararla, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenden vergi alınmayacak.
Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.
Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.
Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.
TASARRUFLAR DÖVİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLİRSE VERGİ ALINMAYACAK
Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.
YENİDEN DÖVİZE DÖNME DURUMUNDA VERGİ MALİYETİNDEN KURTULUNACAK
Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.
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