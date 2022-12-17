Kur korumalı mevduat hesabına katılım 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzayısla, Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Aralık 2022 tarihli kararla, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı.

2023'ün son gününe kadar açılan hesaplar da yaralanacak

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesine ilişkin kararda yapılan değişikliğe göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar da kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.

Kur korumalı mevduatın amacı

Geçen yılın aralık ayında devreye giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ana amacı, dövizin yanı sıra liralaşmayı artırmak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verilerini bugün yayınladı.

BDDK, 11 Kasım’da biten haftaya ilişkin haftalık bankacılık sektörü verileri içinde kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutarı açıklandı.

KKM bir haftada 981 milyon lira arttı

KKM hesapları geçen hafta, 981 milyon lira artışla 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liradan 1 trilyon 474 milyar 441 milyon liraya yükseldi.