Kur düşüşü sonrası Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Dolar kurunun sert düşmesi sonucu birçok marka, otomobil fiyatlarında indirime gitti. Yapılan indirimler sonrası, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

EKONOMİ 22.12.2021, 16:58 22.12.2021, 17:12
Kur düşüşü sonrası Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Koronavirüs pandemisi ve çip krizi nedeniyle zor günler geçiren otomobil sektörü, sıfır araç üretmekte zorlanıyor.

Öte yandan, son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ve aralık aylarında fiyatlara ciddi oranda zamlar yaptı.

DOLAR DÜŞTÜ, İNDİRİMLER GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.

Fiyat güncellemesi yapma kararı alan birçok otomobil üreticisi, araç fiyatlarını aşağıya çekti.

Son yapılan indirimlerle birlikte, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobillleri sizler için listeledik.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 387 bin TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 403 bin 300 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 439 bin 700 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 423 bin 900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 354 bin TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 419 bin TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 459 bin TL
YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR - 509 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 459 bin TL

SKODA

SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 469 bin 900 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 519 bin 900 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 332 bin 100 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 352 bin TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel -  386 bin TL
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 460 bin TL

DACIA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 357 bin 900 TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 336 bin TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 364 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 382 bin 900  TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 416 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 423 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli - 244 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 393 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 266 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 417 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 441 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 321 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 430 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 454 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 388 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 329 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 388 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 371 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 326 bin 900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 339 bin 900 TL
PANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 399 bin 900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 359 bin 900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 396 bin 900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 402 bin 900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 432 bin 900 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin - 437 bin 400 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin - 454 bin 700 TL

Ford Puma 1.0L EcoBoost 95PS 6 ileri manuel benzin - 461 bin 600 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 411 bin 800 TL
Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 430 bin 900 TL
Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 574 bin 700 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 240 bin 700 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 251 bin 050 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 263 bin 400 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 326 bin 643 TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 332 bin 105 TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 370 bin 600 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 331 bin 868 TL
BAYON 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 393 bin 400 TL
BAYON 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 404 bin 400 TL
BAYON 1.0T Style DCT (Benzinli) - 428 bin 200 TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 332 bin 900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337 bin 900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 331 bin 900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 375 bin 900 TL
Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 461 bin 900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 345 bin TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK - 355 bin 500 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 380 bin 200 TL
Nissan Micra  1.0 IG-T 92 CVT Visia -412 bin 100 TL
Nissan Micra  1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 439 bin 400 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 359 bin 900 TL
Corsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 404 bin 900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 445 bin 900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 369 bin 500 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 431 bin 500 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 247 bin 900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 321 bin TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 385 bin TL
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 391 bin TL

SUZUKI

Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS - 438 bin TL
Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno  (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 460 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 350 bin 550 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365 bin 500 TL
COROLLA 1.5 Dream - 383 bin 900 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395 bin 1000 TL
COROLLA 1.5 Flame - 406 bin 650 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL
Yeni Yaris 1.0 Vision - 368 bin 400 TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları, 22 Aralık 2021 tarihli kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir. Ensonhaber

Yorumlar (1)
Dırbas haydar 2 saat önce
Çok ucuz MaşAllah 500 bin tl den aşağı araç yok...
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