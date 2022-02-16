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Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında yeni düzenlemenin geldiğini duyurarak cem evlerinin statülerinin de konut tipine alındığını söyledi.

EKONOMİ 16.02.2022, 20:55 16.02.2022, 21:16
Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.45'te başlayan Kabine toplantısı 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda elektrik faturalarında yeni düzenlemenin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bilindiği gibi 5 Şubat Cumartesi günü yaptığımız koronavirüs testinde Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Tüm siyasi parti genel başkanlarına, iş insanlarına şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum.

"FEDAKARLIĞI SADECE DEVLETTEN BEKLEMEK NE GERÇEKÇİDİR NE DE HAKKANİYETLİDİR"
Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Devlet ve hükümet işlerini yakından takip ettik. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puan indirim yapma kararını da milletimizle paylaştık. Yüzde 7 KDV, yüzde 7 de kendilerinden fedakarlık beklediğimizi bildirdik. Yükü beraber omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de hakkaniyetlidir.

"GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANACAK"
KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı bakanlığımız tarafından takip edilecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırım uygulanacaktır.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yol haritamız da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Tüm vatandaşlarımızı bu yol haritasına davet ediyoruz.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE YAKIN TEMASLARI DAHA DA SIKLAŞTIRACAĞIZ"
Önümüzdeki dönemde körfez ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak ülkelerle yakın temasları daha da sıklaştıracağız.

"SADECE GÜNE BAKARAK GELECEĞE GÜVENLE BAKAMAYIZ"
Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda nereden nereye geldiğini görmeden, 2023 hedeflerimizin 2053 vizyonumuzun anlaşılması mümkün değildir. Biz hükümete geldiğimizde ülkemizin nüfusu 65 milyondu. Sadece güne bakarak geleceğe güvenle bakamayız. Dün önceliğimiz teröre ve işsizliğe neden olan siyasi kargaşalardı. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir.

Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. İstihdamı 19 milyondan 30 milyona çıkardık. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz farklı bir yol izleyerek üretimi ve istihdamı destekledik. Salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi etmekte kalmadık ötesine de geçtik. Netice itibariyle hükümetlerimiz döneminde 11 milyonun üzerinde insana iş sağladık. Elbette hayat pahalılığının açtığı sıkıntılar vardır.

"EMİN OLUN HEPSİ GEÇİCİ"
Elbette canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun hepsi geçicidir. Asgari ücrette, memur maaşlarında yüksek oranda artış yaparak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükü azaltmanın peşindeyiz. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken, kaybedilen huzurun, kaybedilen huzurun geri kazanımı zordur. Asıl olan başı dik durabilmektedir. Asıl olan geleceğe umutla bakan zemine bakabilmektedir.

"EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ YÜKSEK ENFLASYONDUR"
Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. Onun da üstesinden geleceğiz. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan etkileri her geçen ay kendini biraz daha belli edecektir.

"ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜLKEMİZE MAHSUS BİR DURUM DEĞİL"
Son dönemde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. Türkiye şu anda elektriğin yokluğunu değil sadece fiyatlarını konuşabiliyorsa Türkiye'nin kurulu enerji gücüne borçludur. Toplam elektrik üretimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükselmiştir. Ama bu sadece bize mahsus bir durum değil. Doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.

Elektrik ve doğal faz fiyatları avro üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu sizlere aktarmak istiyorum. Milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi bir çok şeyi ortaya çıkaracaktır. Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülke durumundadır.

"TÜRKİYE AVRUPA'DA EN DÜŞÜK ÜCRETLE DOĞAL GAZ HİZMETİ VEREN ÜLKEDİR"
Benzer bir tablo doğal gaz ücretlerinde de geçerlidir. Türkiye Avrupa'da vatandaşına en ucuz doğal gaz sunan ülkedir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette ki yüksektir. Ama buna rağmen Türkiye vatandaşına en ucuz hizmet sunan ülkelerin başında gelmektedir. Bir başka ifadeyle geçtiğimiz yıl hane başına 5 bin lira subvansiyon desteği verdik. Yıl başı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Milletimizin sesine kulak veriyoruz. 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw yükselterek nisbi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler yüzde 36'lık kesimin üst tarifeden ücret ödediği tespit edilmiştir.

ELEKTRİK TARİFELERİNE YENİ DÜZENLEME
210 kw olan tarife fiyatları vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının statüsü konut statüsüne dönüştürülecektir. Cem evleri dahil bir çok yerin elektrik faturaları da ciddi oranda düşecektir. Elektrik desteğinde 2.1 milyon olan hane sayısını 4 milyona çıkarıyoruz. 15 milyon liralık yeni bir sosyal destek paketi hazırlıkları talimatını verdik. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Yarından itibaren gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidiliyor. Hayvan yemlerinde de yüzde 11 indirime gidiliyor. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklanacak.

YURTLARDA BESLENME YARDIMI 750 TL OLDU
Yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimizin beslenme fiyatlarını 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını koruma altına almış oluyoruz. Bu artışın 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum.

Omicron vaka sayısını artmasına rağmen hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir durumla karşılaşmadık.

mynet

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