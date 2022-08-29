Kripto Paralarda Boğa Piyasası Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para birimleri 2021 yılındaki boğa koşusundan sonra bir ayı piyasasına giriş yaptı ve bundan sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Her ne kadar kripto para piyasasında hiçbir şey tam olarak tahmin edilebilir olmasa da bazı analistler 4 yıllık döngünün devam edebileceğini dile getiriyor. Bu noktada Coinbase CEO’sunun da yorumları bulunuyor.

Kripto Para Ayı Piyasası

Lider kripto para birimi Bitcoin 10 Kasım 2021’de 69.000 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Şu anda 410 milyar dolara yakın piyasa değeri bulunan Bitcoin, 18 Haziran’da 17.622 dolar ile dip seviyeyi gördü. Şu anda ise Bitcoin 21.000 dolar üzerindeki yerini koruyor. Güncel rakamlar ile Bitcoin’in tüm zamanlar rekorunun %68 altında işlem gördüğü ifade edilebilir.

Bitcoin’de yaşanan bu düşüş tüm kripto para piyasasını aşağı çekti. Altcoin’lerde %90’ları aşan düşüşler görülürken piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) rekor seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 66 altında işlem görüyor. ETH, rekor seviyesini 16 Kasım 2021’de 4.891 dolar ile kaydetti.

Bunlara ek olarak tüm kripto para piyasası değeri de 1 trilyon dolar sınırına gerilemiş durumda. 2021 boğa koşusunun yaşandığı dönemde toplam kripto para piyasası değeri 3 trilyon dolar sınırına dayanmıştı. Peki, bir sonraki boğa koşusu ne zaman başlayacak?

Kripto Para Boğa Piyasası

Bitcoinhaber.net’te de belirtildiği gibi Coinbase CEO’su Brian Armstrong CNBC ile yaptığı bir röportajda, hala 12-18 ay arasında sürebilecek bir ayı piyasası beklediğini dile getirdi. Dolayısıyla Coinbase CEO’suna göre bir sonraki boğa koşusunun başlaması için en az 1 yıl geçmesi gerekiyor.

Buna ek olarak Armstrong yaptığı açıklamalarda borsa ile ilgili de ifadelere yer verdi ve gelir için aboneliğe dayalı iş modellerine güvenmek zorunda olduklarını söyledi. Armstrong, abonelik modelinin şirketin gelirine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini de öne sürdü.

Öte yandan Coinbase CEO’su, şirketin gelirinin önemli bir bölümünün gelecekte abonelik tabanlı iş modelinden geleceğini tahmin ettiğini de dile getirdi. Armstrong, işlem ücretlerinin sürdürülebilir bir gelir modeli olmadığını da bildiğini ifade ediyor.