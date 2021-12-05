Kripto parada deprem: İşte Bitcoin'deki düşüşün sebepleri

Dünyanın en değerli kripto parası Bitcoin, dün kripto piyasasındaki depremle paralel olarak ani bir çöküş yaşadı. Son 24 saatte yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşayan kripto para bugün itibariyle kısmen toparlanıp 49 bin dolar seviyesinin üzerini gördü.

Dün 45 bin dolar seviyelerine kadar çekilen Bitcoin, 30 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasadaki büyük değer aralığı, yatırımcıların Bitcoin’i güvenli liman olarak görme arzusuna bir darbe daha vurmuş oldu.

Ayrıca kripto piyasalarındaki gerilmenin yarattığı sert panik havası nedeniyle toplam 2,5 milyar dolarlık bir tasfiye yaşandığı belirtildi. Ayrıca Bitcoin’deki yüzde 20’lik değer aralığı Ocak ayından bu yana görülen en büyük oynaklık seviyesi oldu.

ETHEREUM AYRIŞTI

Sözcü'nün aktardıklarına göre, en büyük ikinci kripto para olan Ethereum, son 24 saatte Bitcoin’e karşı kısmen güçlü kalmayı başardı. Piyasalardaki sert gerileme esnasında dün 4 bin doların altını bir süreliğine gören Ethereum, Bitcoin’den ayrışarak daha güçlü toparlanmayı başardı.

Ethereum toparlanmanın etkisiyle 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022’de yapması beklenen faiz artışları ile birlikte corona virüsün Omicron varyantının risk iştahını azaltması da kripto piyasalarını etkileyen unsurlar arasında.

ABD’nin önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nde ifadeye çağırılması da piyasalarda endişeye neden olan bir başka gelişme. Komite’nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle tanınıyor.

DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

14-15 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısına verilecek mesajlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Fed’in varlık alım programını sonlandırmayı hızlandırması ve faiz artırım takvimini öne çekmesi piyasayı daha da kötü etkileyebilir. Fed’in olası politika değişikliklerinin kripto para piyasalarında önemli bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Kripto kredi kuruluşu Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “40 bin ila 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ila 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” dedi.

cumhuriyet