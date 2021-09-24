Kripto para fetvası var mı? Kripto para veya Bitcoin haram mı? Kripto paranın günahı var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığından kripto para hakkında caiz mi değil mi hakkında bilgiler...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan bir bilgiye göre kripto paraların kullanımı caiz değil.

Bu hususta kullanıcıların arasında ‘’ değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımını caiz olduğu’’ belirtildi.

Kripto Paranın kullanılması Caiz mi?

Diyanet Kripto para birimlerini de yukarda belirttiği maddeler doğrultusunda kripto para birimlerinin ciddi belirsizlik taşıdığını, yüksek aldanma ve aldatma riski olduğunu söyledi. Haksız ve gereksiz kazanç sağladığını dile getirdi, ‘’Dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir’’. Sonucuna ulaştı