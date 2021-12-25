Kripto para düzenlemesi Meclise sunulacak

Ekonomi yorumcusu Cüneyt Dirican , Kripto paralarla ilgili düzenlemenin çok yakında meclise geleceğini belirtti.

EKONOMİ 25.12.2021, 09:29
Kripto para düzenlemesi Meclise sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Dolmabahçe’den ayrılan ekonomistler, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantı saat 17.00'de sona ererken, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrılan ekonomistler, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi”

Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan, “Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi. Daha çok Türkiye ekonomisinin cari fazla vererek yaptığı yeni yönelimine, devam edip etmeyeceği konusundaydı. Önemli olan döviz kurunun belli bir düzeye gelmesi ve o düzeyde istikrar kazanmasıdır. Ama bu düzeyin TL'nin çok değerli olduğu, ihracatçıyı ve cari işlemler dengesinde gördüğümüz fazlalığın ortadan kalkmasına izin vermeyecek bir düzey olması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı. Kredi konusunda da, kredi genişlemesinin sürdüğü ama kredilerin amacına uygun kullanılmadığını, proje kredilerinin genellikle başka amaçlarla, spekülatif amaçlarla da kullanılabileceğini söylenerek, bu konularda da dikkat edilmesi gerektiği konusunda da yorumlar yapıldı, cevaplar da o şekilde verildi. Bir süre daha rüzgarın dinmesi beklenecek ama genel yönelim olarak çoğunlukla bu tipte bir politikaya devam edilecek. Kur yükselirken hızlı fiyat artışları oldu. Şimdi kur düşünce bu fiyatlar düşecek mi düşmeyecek mi? konusu da konuşuldu. Bunu takip edeceklerini, enflasyonla mücadele anlamında böyle de bir hassasiyet göstereceklerini söylediler” dedi.

Ekonomi yorumcusu Doç. Dr. Cüneyt Dirican, “Kamu bankalarının piyasaya bir müdahalesi olup olmadığından tutun da swap anlaşmaları, kripto varlıklara kadar kamuoyunun özellikle merak ettiği bütün başlıklar şeffaf bir şekilde konuşuldu. Bizzat bürokrasi tarafından da hepsine samimi bir şekilde cevap verildi. Bu anlamda bilgilendirme doğru kanaldan doğru şekilde yapılmış oldu. Kripto varlıklarla ilgili olarak düzenlemenin çok yakında Meclise geleceğini söyledi. Bu anlamda halkımızın büyük bir ilgisi ve beklentisi olduğu hepimizin malumu diye düşünüyorum. O anlamdaki geri bildirimleri de aldı ve bununla ilgili düzenlemelerin yakında geleceğini ve bunun özellikle finans merkezi ve Türkiye ekonomisinin gelişimi, ürün çeşitliliği anlamında da bir kazanım şekline nasıl dönüşebileceği de konuşuldu. Durum tespitinden çok çözüm önerilerini sunmamız istendi. Dolayısıyla, ihtiyaçlar, gereksinimler ve çözüm önerileri her türlü boyutuyla iletildi ve not alındı” diye konuştu.İHA

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