Kripto para devinde büyük şok: 100 milyon dolar buhar oldu

Yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance dün gece yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir saldırı tespit edildikten sonra Binance Smart Chain'de işlemler geçici olarak durduruldu.

CEO'DAN AÇIKLAMA GELDİ: KONU KAPANDI, PARALAR GÜVENDE

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini ifade etti. Zhao konunun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu sözlerine ekledi.

PİYASAYI AŞIRI ETKİLEMEDİ

Saldırı haberi üzerine BNB ilk anda 293 dolardan 280 dolara kadar geriledi. Ardından bu sabah yeniden 284 dolara yükseldi.

Piyasa genelinde de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde günlük yüzde 1.8'lik düşüşle 19.981 dolara geriledi.

Analistler Binance'in saldırı sonrası hızlıca aksiyon alıp yatırımcı güvenini tesis etmeye çaba harcamasıyla panik satışların önüne geçtiğini belirtti. Bugün de Bitcoin'de 20.000 dolarlık psikolojik seviyenin takip edileceğini ifade etti.

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