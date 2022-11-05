Kredi, kredi kartı, çek-senet borcu olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu…

İcra borçları affı ile ilgili son durumu milyonlarca vatandaş merak etmeye devam ederken beklenen gelişme gerçekleşti. Kredi borcu, kredi kartı borcu, çek senet borcu nedeniyle kara listede olanlar borcunu ödeyince kara listeden çıkabilecek mi? Yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu sorunun cevabı yanıt buldu. İşte TBMM’den kabul edilen öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin teklifin detayları…

EKONOMİ 05.11.2022, 08:45
Kredi, kredi kartı, çek-senet borcu olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu…

İcra borçları ile ilgili beklenen yasa TBMM’den geçti. Kredi borcu, kredi kartı borcu, çek senet borcu nedeniyle kara listede olanlar borcunu ödeyince kara listeden çıkabilecek mi? İşte milyonlarca kişinin beklediği son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar… TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek.

Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.

Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

BORCUNU ÖDEYENLER KARA LİSTEDEN ÇIKACAK
Salgın döneminde kesilen maske ve sokak kısıtlaması cezaları affedilecek. Böylece 3 milyar liraya yakın ceza silinmiş olacak.

Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu 1 Temmuz 2023'ten önce ödeyenler ya da yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bu düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Tıp fakültelerinin 6, dişçilik fakültelerinin 5'inci sınıflarında okuyan öğrencilerde maaş ödenecek. Uygulama vakıf üniversiteleri için geçerli olacak.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler vergiden düşülecek.

ÖĞRENİM KREDİSİNDE FAİZ KALKTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu. Öğrenim kredilerinde enflasyon farkının kalktığını belirtti. Kasapoğlu, "Artık sadece kullanılan kredi tutarı geri ödenecek" dedi. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Mynet

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