Kredi kartı kullananlar müjde! Sicil affı geliyor

Sicil affı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kredi kartı borcu olan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

Sicil affı günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı da ilgilendiren konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte, sicil affının ne olduğu, ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsadığına ilişkin bilgiler...

SİCİL AFFI NEDİR?

Kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan düzenlemeye sicil affı deniyor.

Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı getirilecek.

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba tasarıda yer alan maddeler şu şekilde:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde,

bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan şirket ve kişiler yararlanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıranların Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Öte yandan kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar ya da şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

İcra bortçlularına ilişkin konunun da ele alındığı Torba kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kanun teklifi şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Habertürk