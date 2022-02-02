Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullanımında pandemiden dolayı artış yaşanıyor. Peki tüketiciler nelere dikkat etmeli?

EKONOMİ 02.02.2022, 09:15 02.02.2022, 09:23
Kredi kartı kullananlar dikkat!

Pandemi birçok şeyi hayatımızda değiştirdiği gibi alışveriş harcamalarını da değiştirdi. Alışveriş harcamalarındaki artış sebebiyle kredi kartı kullanımı da aynı oranda arttı. Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı düşünülüyor.

Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilgi sahibi yaptı. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira arasında değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı

KREDİ KARTI BAŞVURULARINDA YÜZDE 71 ARTIŞ

Kartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendirdiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, 'Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021’de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında yüzde 71’lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar' açıklamasında bulundu.

PANDEMİ TÜKETİCİLERİN BU KONUDAKİ FARKINDALIĞINI ARTTIRDI

BDDK tarafından 2014’te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu yineleyen Onur Tekinturhan, 'Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022’de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 lira ile 680 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor' açıklamasında bulundu. 

TEMASSIZ ÖDEME KULLANIMI YÜKSELECEK GİBİ DURUYOR

Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimle nakit kullanımının azalarak temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaştığını dile getiren Tekinturhan, 'BDDK kartlı ödemelerde salgın tedbirleri kapsamında 350 lira olan temassız işlem limitini, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 500 lira olarak güncelledi. 2022’de pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetinin etkisiyle temassız ödemedeki yükselişin süreceğini söylemek mümkün. İşletmeler açısından da ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi beklentiler arasında yer alıyor' açıklamasında bulundu.

Haber365

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