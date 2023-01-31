Kredi harcamaları ilk kez bu seviyeye yükseldi: Vatandaş borçlandıkça borçlanıyor

Tüketiciler kredi kartı harcamalarına hız verdi. Merkez Bankası verileri 4 haftalık ortalamada kartlı harcamaların ilk kez 100 milyar lirayı aştığını gösterdi. BDDK verileri ise bireysel kredi kartı harcama stok büyüklüğünün tüketici kredilerindeki payının yüzde 30’a dayandığını ortaya koydu. Uzmanlar borçlanmanın bu hızla devam etmesi halinde tüketicinin aşırı borçlanacağına dikkat çekti.

EKONOMİ 31.01.2023, 10:58 31.01.2023, 11:02
Kredi harcamaları ilk kez bu seviyeye yükseldi: Vatandaş borçlandıkça borçlanıyor

Türkiye’de son dönemde tüketici kredilerinde yaşanan hızlı artışın yanı sıra banka ve kredi kartı harcamaları da rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre banka ve kredi kartı harcamaları 4 haftalık ortalamada 100 milyar 85 milyon 182 bin liraya yükseldi.

Yıllık artış ise yüzde 150'yi aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre de bireysel kredi kart borcu stoku 20 Ocak haftasında 460.6 milyar lira ile geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 123,78 artış gösterdi.

Uzmanlar Merkez Bankası’nın politika faizi indirimleriyle kredi kartlarına getirilen faiz sınırının tüketiciler için borçlanmayı cazip hale soktuğunu dile getirerek herhangi bir faiz politikası değişiminde ise hanehalkı borçluluğunun ve bunun iç talebe etkisinin ağır olacağına dikkat çekti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 30’A DAYANDI
Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, BDDK verileri ise bireysel kredi kartı harcamalarını ortaya koyuyor. Verilere göre 20 Ocak haftasında bireysel kredi kartı harcamaları stok seviyesi 460.6 milyar liraya yükseldi ve bu geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 123,78 artışa işaret ediyor.

Bireysel kredi kartı harcamaları stok miktarındaki geçen yıla göre artış da Ağustos 2022 başından bu yana hız kazanmış durumda. Aralık 2022'ye gelindiğinde ise bireysel kredi kartı harcamaları stok miktarında yıllık artış yüzde 100'ü aştı. Bu artış aynı zamanda bireysel kredi kartı harcamalarının hem tüketici kredileri içinde hem de toplam krediler içindeki payını da hızla yükseltti.

Geçen yıl 21 Ocak 2022 haftasında bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tüketici kredileri içindeki payı yüzde 21 seviyesinde bulunuyordu. Bu yıl 20 Ocak haftasına gelindiğinde bu hay yüzde 29,41'e yükseldi ve bir yılda neredeyse 9 puanlık artış yaşandı. Yani paydaki artış yüzde 40 seviyesinde oldu.

Toplam krediler içinde bireysel kredi kartlarının payı da yükseldi. Geçen yıl 21 Ocak haftasında bireysel kredi kartı stokunun toplam kredi stoku içindeki payı yüzde 4,17 seviyesinde bulunuyordu. Bu yıl 20 Ocak haftasında ise bu pay yüzde 5,97 ile yüzde 6’ya ulaştı. Yani toplam krediler içindeki payında yüzde 43,2’lik artış oldu.

"AYNI HIZLA ARTARSA TÜKETİCİ AŞIRI BORÇLU OLUR"
Bankacılık uzmanları tüketicilerin kredi kartı faizindeki üst limitin geldiği noktayı ve bu seviyelerden borçlanmayı optimal değerlendirdiklerini dile getirerek asgari ücret zammı sonrası yükselen kredi kartı limitleriyle birlikte bu taraftan harcama yapmanın oldukça avantajlı duruma geldiğini belirtti. Kredi kartını kullanmanın daha kolay olduğunu ve tüketicilerin artık kredi kartlarını kredili alışveriş şeklinde kullanmaya başladıklarını söyleyen bankacılık uzmanı, düşük faiz ve yüksek enfl asyon beklentisinde taksitli alışveriş imkanının tüketicileri cezbettiğini dile getirdi.

Bankacılık uzmanı enflasyondan korunmak için tüketicilerin ihtiyaçlarını öne çektiğini kaydederek şu an hanehalkı borçluluk seviyeleri çok yüksek olmasa da bu hızla borçlanma devam ettiğinde hanehalkının aşırı borçlu hale geleceğine dikkat çekti.

Mynet

Yorumlar (1)
Allah herkese yardım etsin 1 saat önce
Ne yapsın vatandaş, toprak mı yesin? TL'nin değeri ve alım gücü kalmamış. Her şey o kadar pahalanmış ki kazançlar yetmiyor, vatandaşın cebinde birkaç kredi kartı var, avans hesaplar var, ihtiyaç kredileri var, eşe dosta borçlanma var. Yine de yetmiyor. Toplumun yarıdan fazlası gırtlağına kadar borçlu. Yüksek gelirliler ve orta gelirliler bu tıkanmayı, bu tükenmeyi, bu datalmayı, bu bunalmayı fark etmiyor ve etkilenmiyor olabilir ama nüfusun en az yüzde altmışı bu halde. Dünyada en fazla kâr eden bankalar bizim bankalar, en fazla kredi kartı ve banka kredisi borçlusu da bizde. Hayat böyle borçla, kısarak, ordan alıp oraya vererek dönüyor. Gerçekten çok ciddi bir ekonomik tükenmişlik var. Bardağın yüzde 35-40'lık dolu tarafı yüzde 60'lık boş tarafını görüp anlamalı.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Namaz Vakti 31 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15