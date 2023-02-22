Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu, Meclis’e geliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle bazı borçlar silinirken, bazıları da kolayca kapatılabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen, Genel Kurul gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle, prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de muradına erecek. SGK prim borcu olan vatandaşlar bu borçları yapılandırabilecek. Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde bir süre primlerini yatırmamış olan Bağ-Kur'lular, yapılandırmayla borçlarını kapatarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

Ana para borcu nasıl güncellenecek?

Gecikme zammı silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016 tarihinden önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.

Taksitli ödeme tutarları nasıl hesaplanacak?

Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Bu katsayılar şöyle:

12 taksit: 1,09

18 taksit: 1,135

24 taksit: 1,18

36 taksit: 1,27

48 taksit: 1,36

Peşin ödemede hangi avantajlar sunulacak?

Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Nereye, ne zaman başvurulacak?

Başvuruların ilgili idareye 30 Nisan (bu tarih de dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Peşin ödemeler ve ilk taksit için son tarih 31 Mayıs. Diğer taksitler ise takip eden aylık dönemler halinde yapılacak. Başvuru ve taksit ödemelerinin son gününün resmi tatillere rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Hangi hallerde yapılandırma bozulacak?

Birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesi şart. Kalan taksitlerden, bir takvim yılında en fazla 3 taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerini ihlal sayılmayacak, ödenmeyen bu tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecek.

Prim borcunu yapılandıran ne zaman emekli olabilecek?

Emeklilik için şartlarını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırmaya başvurup ödemeyi yapar yapmaz emekli olabilecek. Emeklilik için ödemenin tamamlanması gerekecek.

Kredi kolaylığı gelir mi?

Geçmiş yapılandırma düzenlemelerinde kamu bankaları prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlara kredi imkanı sunmuştu. Bu kişiler emekli olabileceklerine dair yazıyla bankalara başvurmuş, kullandığı krediyle hem peşin ödeme avantajıyla borcunu kapatmış hem de emekli aylığından taksitler halinde ödeme imkanı elde etmişti. Benzer imkanın yapılandırma yasasının çıkmasının ardından sağlanması bekleniyor.

Hangi borçlar tamamen silinecek?

Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ve tutara bakılmadan bu alacaklara bağlı gecikme cezalarından tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. (Takvim)