KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

Milyonlarca gencin merak ettiği KOSGEB destekleri ile ilgili detaylar belli oldu. KOSGEB, 29 yaşını aşmamış genç girişimciler için çok önemli destekler sağlıyor. Genç girişimcilere 75 bin liraya kadar geri ödemesiz faizsiz destek verilirken 3 yıl boyunca da vergi muafiyeti sağlanıyor. İşte faizsiz geri ödemesiz kredi desteğinin detayları…

EKONOMİ 08.06.2022, 12:29
KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

Faizsiz geri ödemesiz kredi desteği herkesin merak ettiği konuların başında geliyor. KOBİ ölçeğindeki firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artışında önemli rol oynayan KOSGEB, genç girişimcilere de 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman sağlıyor. 29 yaşını aşmamış girişimciler, KOSGEB’e başvurarak destek alabiliyor.

İş kuran girişimcilere ve işini büyütmek isteyen firma sahiplerine sağladığı desteklerle Türkiye’nin üretim gücünün artışında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), ticari hayat atılmayı hedefleyen kişilere de her geçen yıl yeni destek paketlerini devreye alıyor. KOSGEB tarafından genç girişimcilere de hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Sağlanan genç girişimci destekleri kapsamında, 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman veriliyor. Sunulacak olan destek işletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Genç girişimciler ne kadar destek alırsa alsın bunun en fazla 75 bin lirası kendilerine hibe olarak veriliyor. Desteğin geri kalan bölümü ise geri ödemeli oluyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA VERGİ MUAFİYETİ
Genç girişimci desteğine başvurular e-Devlet üzerinden doldurulması gereken bir form ile gerçekleştiriliyor. Adayların, bu formu doldurduktan sonra KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan ‘Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu’nu da doldurmaları gerekiyor. Sonraki süreçte ise bu formlarla beraber başvuru süreci tamamlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genç girişimcilere yönelik olarak 3 yıl boyunca vergi muafiyeti desteği de sunuluyor. Bu muafiyetten faydalanmak için girişimcilerin 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Kişiler, işletmelerini yeni açmış olduklarının kanıtlayan belgeler ile beraber Vergi Dairelerine başvuru yapıyor.

29 YAŞ SINIRI BULUNUYOR
Yenişafak gazetesinin haberine göre; Genç girişimci desteğinden faydalanmak isteyen kişilere ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle daha önce gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşının tamamlanmamış olması, kişilerin işe başlamış oldukları süreyi resmi olarak ilgili kurumlara bildirmiş olmaları ve kendi işlerinde çalışmaları ya da çalıştırdıkları iş yerini yalnızca kendilerinin idare edip bir ortaklarının bulunmaması şartı bulunuyor. Destekten faydalanan kişilerin, 3 yıl içinde işletmelerini kapatmaması gerekiyor. İşletmenin kapatılması durumunda, çalışılan süre zarfınca verilen ücret geri ödeniyor.

BİRÇOK FARKLI SEKTÖR DESTEK KAPSAMINDA
KOSGEB Genç Girişimci Desteklerinin güncel olarak verildiği sektörler, şöyle sıralanıyor; imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, bilgi ve iletişim, mesleki teknik faaliyetler, destek faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı, deri eşyaların onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı, saatlerin ve mücevherlerin onarımı, kuru temizleme, kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri.

Mynet
 

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