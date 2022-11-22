KOSGEB'ten faizsiz teminatsız 300 Bin TL! İşte başvuru şartları

Kredi ihtiyaç sahibi vatandaşların ilk adresi bankalar oluyor. Bankalar birçok vatandaşa, ihtiyaç, konut, hibe gibi çeşitli adlar altında ve değişen tutarlarda kredi imkanı sunuyor. Halkbank, sıfır faizli 300 bin TL'ye varan kredi veriyor. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren genç girişimcilere 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ 22.11.2022, 08:47
KOSGEB'ten faizsiz teminatsız 300 Bin TL! İşte başvuru şartları

SIFIR FAİZLİ 300 BİN TL KREDİ!
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren genç girişimcilere 3000 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Ayrıca krediye başvuru yapacak adayların, redi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olması isteniyor. Genç girişimciler KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halbank'a sunabilir ve yüzde 100 indirimli 300.000 TL'ye varan kredi imkanından yararlanabilir.

Bu kredi, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlara verilmeyecek. Ayrıca, önceki yıllardan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borcu bulunanlar da sıfır faizli kredi imkanından yararlanamayacak.

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Halbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır. "

Kredi talepleri banka tarafından değerlendirilecek. Kredi verilecek bireylerden ek belgeler talep edilecek.

Mynet

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