KOSGEB destekli istihdam ile 75 bin kişiye iş imkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KOSGEB destekli istihdam programı birçok iş koluna nefes aldıracak. 75 bin mezuna iş kapısı açılacak, 5 çalışan için 500 bin lira destek sağlanacak.

EKONOMİ 06.01.2022, 13:21
KOSGEB destekli istihdam ile 75 bin kişiye iş imkanı!

Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Yaklaşık 75 bin gence istihdam yaratmayı amaçlayan mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında faizsiz, teminatsız geri ödemeli destek verilecek. 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek Makro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ayrıntıları şöyle:

FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ VERİLECEK

Salgınla mücadele kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek. Destek, imalat, bilgisayar, programla, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere başvuru ilanından öncesi 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile verilecek.

1981 VE SONRASI DOĞUMLULAR

Program kapsamında 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca çalıştırılması gerekiyor. İstihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecek. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek.

KADIN PERSONELE 110 BİN LİRA

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek. Salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin lira net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelin üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olması, başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda işletmede çalışmıyor olması gerekiyor. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmaması zorunluluğu bulunuyor.

31 MART'A KADAR SÜRECEK

Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecek. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs olacak. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla işletmeler kullandığı desteği desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek.

HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ DÂHİL EDİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünün de programa dahil edildiğini söyledi. Başkan Erdoğan, nisanda salgından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nı kamuoyuyla paylaşmıştı. İmalat sektöründeki işletmelerle teknoloji tabanlı start-up'ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs döneminde ilk, 21 Haziran-3 Eylül döneminde ikinci faz başvurular alındı. Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dâhil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

HABER7

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