KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor!

Tarım Kredi Bakkal Projesi'nde geri sayım başladı. Uygulama; Ankara, Konya ve Mersin'in de aralarında olduğu 6 ilde 250 noktada başlayacak.

KoopBakkal projesi hayata geçince tarım kredi marketlerindeki satılan yağ, salça, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinin birçoğu mahalle arasındaki bakkallarda da bulunacak.

Böylece hem küçük esnaf desteklenecek hem de tüketici güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere daha hızlı ulaşacak.

Ürünlerin etiketleri tarım kredi marketlerindeki fiyat ile aynı olacak. Ancak, bakkallara ürünler iskontolu verilecek.

Projeye, 75 ile 150 metrekare arasında dükkanı olan bakkal başvurabilecek. Şartları sağlayan dükkanlarda, tarım kredi ürünleri için ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Türkiye'de bin 335 tarım kredi kooperatif marketi hizmet veriyor. Hedef, bakkal projesiyle satış noktasını 2 binin üzerine çıkarmak. Esnaf da yapılan uygulamanın satışlarını artıracağı görüşünde.

internethaber