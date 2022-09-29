Konutta bir hamle daha! Düşük faizli kredi verilecek... İşte yeni kampanyanın ayrıntıları...
Vatandaşlardan yoğun ilgi gören TOKİ ucuz sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası geliyor. Emlak Konut aracılığı ile orta gelir grubu için hazırlanan kampanyanın detayları için bugün bir toplantı yapıldı. Ayrıntılarının gelecek ay açıklanacağı projede, sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor. İşte son dakika konut haberinin detayları…
TOKİ’nin sosyal konut projesinin detayları araştırılmaya devam ederken, hükümetten bir konut hamlesi daha geldi. Dar gelirli vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği projenin ardından orta ve üst gelir grubu için yeni konut kampanyası için çalışmalar başlatıldı. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar...
DÜŞÜK FAİZ-UZUN VADE SEÇENEĞİ
Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.
Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kampanya ile ilgili detayları NTV'ye anlattı.
SIFIR KONUT VE BÜTÜN İLLERDE UYGULANACAK
Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.
EKİM AYINDA DUYURULACAK
Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.
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