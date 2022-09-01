Konutlarda kullanılan elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

EKONOMİ 01.09.2022, 00:22
Konutlarda kullanılan elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldı

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine %20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %50 zam yapıldı.

ayrıntılar gelecek..

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