Konut satışında vergi düzenlemesi: İlanların çoğu yayından kaldırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni düzenleme ile internet sitelerindeki ilanlarda yer alan fiyat ile tapudaki satış fiyatını karşılaştırarak usulsüzlük yaptığı tespit edilen satıcı ve emlakçılara cezai müeyyide uygulayacak.

EKONOMİ 01.07.2022, 13:43
Konut satışında vergi düzenlemesi: İlanların çoğu yayından kaldırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile internette emlak ilanlarında yeni dönem başladı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sosyal medya başta olmak üzere, web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanması işlemleri artık Gelir İdaresi Başkanlığına aylık olarak bildirilecek. Böylece emlak piyasalarını manipüle ederek konut fiyatlarını yükselten fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Örneğin, bir gayrimenkulü 5 milyon liraya internet üzerinden sattığınız, fakat vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle gayrimenkulün fiyatını 2 milyon lira olarak gösterdiniz. İlana koyduğunuz site, satışın 5 milyondan olduğunu Gelir İdaresine bildirecek. Aynı şekilde tapu da bu satışın 2 milyon lira olarak tescil edildiğini Gelir İdaresine bildirecek. Gelir İdaresi aradaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak. Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da ayrıyeten matrah farkı ve vergi kaybı cezası kesilecek. Aynı şekilde bu satışa aracılık eden emlakçı varsa ve faturasını da kesmediyse ona da para ceza uygulanacak.

MAĞDURİYET BİTECEK

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, söz konusu düzenlemenin özellikle sahte ilanlar ile gerçek değerleri manipüle eden fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ve bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilebileceğini söyledi. Aydemir, “Emlak piyasaları son birkaç yıldır ne yazık ki ciddi bir belirsizlik ve fiyat dengesizliği ile mücadele içindeydi. Bu belirsizlik ve fiyat politikalarındaki tutarsızlık sebebiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kesimlerin mağduriyeti söz konusuydu. Ancak yeni yapılan düzenleme ile bu sorunların uzun vadede önüne geçileceğini düşünüyoruz” dedi.

İLANLAR YAYINDAN KALDIRILIYOR

Öte yandan düzenleme ile konut fiyatlarında önemli bir oranda düşüş yaşanıyor. Düzenlenmenin yayınlamasından itibaren kısa zaman içerisinde emlak portallarında yer alan ilanların bir çoğu da yayından kaldırıldı.

Mynet

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