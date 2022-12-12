Konut kredi faizleri ile ilgili beklenen açıklama geldi: Bakan Nebati son noktayı koydu

Bir süredir konuşulan konut kredi faizleri için beklenen açıklama geldi. Buna göre konut kredisi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. Kademeli kredi faizi için Bakan Nebati, vadelerin 15 yıla yükselebileceğini de belirtti. Sektör faizlerin yüzde 0,65 -0,99 düzeyine inmesini talep ederken, uygulamanın yeni yıl ile devreye alınacağı öğrenildi.

EKONOMİ 12.12.2022, 14:48
Konut kredi faizleri ile ilgili beklenen açıklama geldi: Bakan Nebati son noktayı koydu

Konut kredi faizleri yükselirken, satışlar ise gerilemeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 olurken, bunun 13 bin 268’i kredili satışlardan geldi. Konut satışlarında düşüş sürerken geçtiğimiz ay ortaya flaş bir iddia atılmıştı. Bu kapsamda konut sektörü için yeni bir kampanya devreye alınacağı belirtilmişti. Ancak bu iddia Bakanlık kaynakları tarafından yalanlansa da bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklama ile konuya son noktayı koydu.

KONUTTA YENİ KREDİ FAİZ MODELİ
Ekonomi Gazetesi’ne demeç veren Bakan Nebati, “Konut sektörünü canlandırmaya dönük ‘gerçek mortgage’ hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak” diyerek ev alma hayali kuranları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Bakan Nebati bu konuda sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0,65 – 0,99 düzeyine inmesi” şeklinde konuştu.

YIL BAŞINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK
Uygulamanın yeni yıl ile birlikte hayata geçmesi beklenirken detaylar da netleşmeye başladı. Vatandaşların kamu bankaları öncülüğünde konut kredisine ulaşma imkânı sağlanacağı ifade ediliyor. Yeni alınacak karar ile alt, orta ve yüksek gelir grubuna farklı faiz uygulanacak ve evin fiyatı arttıkça faiz oranı artacak, düştükçe faiz oranı düşecek.

Sektör temsilcileri ise kampanyanın yerlilerin düşen konut talebini yeniden arttıracağını, sektörün yeni yılın ilk 2-3 ayını hareketli geçireceğini söylüyor. Ayrıca inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Mynet

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