Konut kampanyasından yeni detaylar çıktı: Aralık ayında başlayacak

Konut satışı için aralık ayında başlayacak yeni kampanyanın detayları belli oluyor. Konut üreticilerinin beklediği kampanyada 3 farlı faiz oranının bulunması bekleniyor. Farklı gelir grupları için faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor.

EKONOMİ 28.11.2022, 13:13
Konut kampanyasından yeni detaylar çıktı: Aralık ayında başlayacak

Konut üreticilerinin kilitlendiği konut kampanyasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve üst gelir için üç farklı faiz oranı bulunması, kampanyada faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor. Konutu canlandıracak kampanya Aralık’ta başlayacak.

Hem konut kredi faizlerinin yükselmesi, hem de verilen kredi miktarının 300 bin TL bandında kalması, Türkiye'de konut satışlarını sert şekilde düşürürken, sektörün gözü kamunun başlatacağı kampanyaya kilitlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırlanacak kampanya ilgili olarak 12 Kasım’da müteahhitlerle bir araya gelerek beklentilerini aldı. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre aralık ayında çıkması beklenen kampanya kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde, kişilere krediye ulaşma imkanı sunulacak.

Nasıl Bir Ekonomi'de yer alan habere göre, alt, orta ve yüksek gelir grubuna göre üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada, faiz oranlarının yüzde 0,69 ila 1,20 arasında olması bekleniyor. Kampanyanın, düşen yerli talebi yeniden artması, sektörün yeni yılın ilk 2-3 ayını hareketli geçirmesi ve inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacağı ifade ediliyor.

“EN YÜKSEK FAİZLER BİLE DÜŞÜK KALACAK”
Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, sektörün toplantıda krediye erişimde yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini belirtti. Uçar, “Sektöre yönelik yeni pakette gelir gruplarına göre üç farklı faiz sistemi olacak. Faiz oranlarının 0.69’dan başlayıp, 1.20’ye kadar gelmesi bekleniyor” dedi.

BDDK'nın kısıtlamayı getirmeden 4-5 ay önce ciddi bir yerli talebi olduğunu belirten Uçar, "Yerli talebinde hesap şuydu, ‘enflasyon yüksek, krediler uygun, gelin gayrimenkul alalım’ idi. Böylece hem para kazandırılır, hem de barınma ihtiyacı karşılanır. Ancak krediye erişim mümkün olmadığı konuştu. Uçar, kampanyanın aralık ayı ortasında deklare edilmesiyle birlikte, ocak, şubat ve martta sektöre ciddi bir hareket katmasını beklediklerini söyledi.

“ARZ TALEBİ KARŞILAYAMIYOR”
Türkiye’de depremden dolayı yeni üretim gerektiğini, ayrıca nüfus artış hızından dolayı konuta talebin arttığını söyleyen Uçar, “Arz, talebi karşılayamıyor. İnsanlar paraya erişemediği için konut alamıyor. Konuta erişemeyince de bir süre kirada oturmayı tercih ediyorlar. Nitekim kira fiyatlarının yükselmesinin bir nedeni de bu” değerlenmesini yaptı. “Kamu kadar özel sektör projelerini de kapsamalı” Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da, hem orta ve üst gelirliyi ev sahibi yapmak hem de konut sektörünü canlandırma için değeri 4 milyona kadar olun konutlar için 0.69’lu bir rakam, 4 milyon ile 15 milyon arası da 0.90’lı bir rakamın konuşulduğunu söyledi.

Bu adımın tıkanıp duran sektörü canlandıracağını kaydeden Özyurt, “Ancak kamu bankaları burada özel sektör ile Emlak Konut projelerini ayırt etmeden kredi sistemi uygulanırsa sektör canlanır. Bu sefer bu kredi işe yarayabilir. Geçen yıl çok fazla kişi faydalanamadı, ama bu yıl faydalanabilirler. Almayı düşünen 3-4 milyonluk bir kitle var, onlar da alamayıp kirada kaldığı için kiralar bu kadar artıyor” dedi. “Talep yok, yeni projelere başlayamıyoruz” Ellerinde 2022 yılında ruhsatı alınmış üç proje olduğunu belirten Özyurt, “1.000 konutluk bu projelerden 180 bağımsız üniteli en küçüğüne başlıyoruz. Yani yüzde 80'lik kısım olan diğer ikisine başlayamıyoruz. Çünkü yerlide hiç talep yok. Bu nedenle de sektör yeni konut üretemiyor. Sadece yabancı tarafından bir alım devam ediyor. Ancak orada da vatandaşlık bedeli 400 bin dolara çıkınca alımlar kesildi.

Bu nedenle alternatif ülkeler olan AB üyesi Yunanistan, Bulgaristan’a kaydılar. Dolayısıyla 400 bin dolardan sonra piyasa yüzde 80 daralmış vaziyette. Yüzde 20’nin durmamasının nedeni de Ruslar. Yoksa Arap yok. Cezayirli, Afganlı ve Iraklı alıyor" dedi. Birkaç ay öncesinde piyasanın hareketli olmasında yabancıların etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Özyurt, “Çünkü yabancı alımı yüzde 10 olsa da, piyasada kaldıraç etkisi yaparak yerlinin de konut almasını sağlıyordu. Şimdi yabancı daralınca, yerlideki o satış adetleri de azaldı. Bu daha iyi fotoğraf” yorumunu yaptı.

“BU KAMPANYA ETKİLİ OLACAK”
Kampanyanın aralık ayında başlamasını beklediklerini kaydeden Tamer Özyurt, “Bu sefer etkili olacak. Çünkü insanlar enflasyonun gelecek birkaç yıl yüzde 50’ler seviyesinde olacağını öngörüyor. Dolayısıyla konut kredisinde faizler yüzde 7-10’a denk geleceğinden insanlar bunu kullanmak isteyecek. Çünkü bu enflasyonda 2,5 milyonluk ev 1 yıl sonra 4 milyon olacak” açıklamasını yaptı.

“YERLİNİN ALIMI YABANCIDAN DAHA FAZLA DÜŞTÜ”
Yerli ve yabancıya yapılan satışın düştüğünü, ancak en fazla düşüşün yerli alıcıda olduğunu aktaran Bahattin Uçar, “Yabancıda düşüş yüzde 8 ila 9 arasında iken, yerli müşteride düşüş yüzde 40 civarında. Ancak vatandaşlık bedelinin 250 bin dolar olması da çok doğru değil.

Çünkü bu rakama ev aldığında, SGK sisteminden faydalanacak, oy kullanacak. Bu nedenle 400 bin dolara gayrimenkul alamayacak birisine de vatandaşlık verilmesin. Bugün yabancıya satıştaki düşüşün nedeni para transferinden kaynaklanıyor” dedi. Özellikle Rus ve İranlıların Türkiye’ye para transferinden dolayı sıkıntı yaşandığını kaydeden Uçar şöyle konuştu

“Yoksa talep var ancak para girişi olmayınca satış olmuyor. Özellikle Türkiye’nin para ödeme sisteminden (MIR) çıkmasıyla bu sıkıntılar başladı, bu nedenle satışı yapılmış konutları iptal ettik.”

Süperhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Bodrumspor 14 22
8. Bandırmaspor 14 21
9. Manisa FK 13 20
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10