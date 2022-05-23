Konut finansman paketi devreye girmeden fiyatlar arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda "Konut Finasman Paketi" müjdesini açıklayarak, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve inşaat sektörüne düşük faizli kredi ile destek verileceğini duyurmuştu. Bu sistemle Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanacaktı.

Yüzde 0,89 ve 0,99 faizli kredi sağlanacak

Bu paket ile öncelikli olarak ilk konutunu alacakların, çok uygun maliyetle konuta erişmeleri amaçlanmıştı. Üç aşamalı olarak açıklanan paketin ilk iki açılımı vatandaşların alacakları konuta 120 vadeye kadar 0,89 ve 0,99 oranında faizle konut edinme imkanı tanınıyordu. Kamu bankalarının devrede olacağı "Konut Finasman Paketi"nin son seçeneği ise başlanmış ve yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik şirketlere sağlanacak kredi şeklinde açıklanmıştı.

Daha sonraki aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de paketle ilgili değerlendirmelerini paylaşmıştı.

Paketin açıklanması fırsatçıları harekete geçirdi

Paketin açıklanmasının ardından fırsatçılar devreye girerek konut fiyatlarının artırdı. Hatta tapu dairelerinde iptaller yaşandı ve yaşanan olayların ekseninde sektör temsilcileri, hükümeti bu konuda önlem almaya çağırdı.

Bakan Nebati de bu konuda gerekli önlemlerin alınacağına dair açıklama yaptı.

Paket henüz resmiyete kavuşmadı

Ancak açıklandığında piyasayı etkileyen ve vatandaşların konut almak için umut bağladığı paket halen kamu bankalarında kullanıma açılmadı. Aradan geçen 15 günlük süreye rağmen kredi kullanamayan vatandaşlar fiyatların daha da yükselmesinden şikayetçi.

"İlk Evim Konut Finansmanı" şartları:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

İlk Evim Konut Finansman Desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" şartları:

Açıklamada, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi kullandırım şartlarına dair olarak da şu detaylara yer verildi:

Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Konut değerinin yüzde 50'lik kısmına altın ve dövizle katılım yapılabilir

Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabileceklerine değinilen açıklama, şöyle devam edildi:

Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak.10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak.Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.ensonhaber