Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasında bulundu.