Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara Çok Önemli Duyuru
Pandeminin zorlu koşulları herkes etkilerken, pandemi döneminde kısa çalışma iznine ayrılan ya da ücretsiz izne çıkan işçilerin bir kısmı, yaş doldursalar dahi emekli olmayacaklar ya da emeklilikleri gecikecek.
EMEKLİ AYLIKLARI HAYATLARININ SONUNA KADAR BU EKSİK TUTAR ÜZERİNDEN ÖDENECEK
Pandemiden etkilenen işyerlerinde çalışan işçiler geçen yıl mart ayının sonundan itibaren kısa çalışmada gösterilmeye başlandı. Bu işçilere kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) verildi. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren de kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ücretsiz izin uygulaması başlatıldı. Her iki uygulama 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam etti. Türkiye İş Kurumu’nun verilerine göre, pandemi döneminde toplam 3.8 milyon işçi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon işçi de nakdi ücret desteği aldı. Aylık bazda kısa çalışmadaki işçi sayısı 967 bin ile 3.2 milyon kişi arasında, ücretsiz izindeki işçi sayısı da 604 bin ile 1.2 milyon kişi arasında seyretti. İşçilerin kimi sadece birkaç ay, bir kısmı ise 15 aya varan süreyle kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterildi. Pandemi geride kalsa bile söz konusu milyonlarca işçi bunun etkisini yaşamları boyunca hissedecekler. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen sürelerde sosyal güvenlik primleri yatırılmadı. İşsizlik fonundan sadece genel sağlık sigortası (GSS) primi yatırıldı. Emekli aylığı bağlama oranı, çalışılan her 360 güne karşılık yüzde 2 artıyor. Pandemide 12 ay çalışamayan işçinin emekli aylığı yüzde 2, 15 ay çalışamayan işçinin emekli aylığı da yüzde 2.5 oranında düşük bağlanacak. Emekli aylıkları hayatlarının sonuna kadar bu eksik tutar üzerinden ödenecek.
EMEKLİLİK YAŞINDA GECİKME RİSKİ
ÇÖZÜM BORÇLANMA HAKKI VERİLMESİ
Pandemide kendi isteği dışında kısa çalışmaya ayrılan veya ücretsiz izne çıkartılan milyonlarca kişiden bazıları belki de sadece 1-2 günlük prim eksiği yüzünden bir yıl daha geç emekli olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Çalışanların mağdur olmamaları için gerek kısa çalışmada, gerekse pandemi ücretsiz izninde geçen süreler için borçlanma hakkı verilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkından herkes yararlanmak zorunda değil. Ama emekliliği gecikme riski bulunan vatandaşların, primini kendileri ödeyerek borçlanma yapabilmelerinin de önünün açılması gerekir. Bunun için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor.
kaynak:vanbölgegazetesi
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