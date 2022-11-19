Kırmızı ete okkalı zam geliyor! İşte yapılacak zam oranı

Süt ve et fiyatlarındaki artış vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. Süt fiyatları 1 yılda yüzde 175 artınca kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynir, bugün itibarıyla tarihte ilk kez etten daha pahalı hale geldi. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, et fiyatlarına da yakın zamanda yüzde 30-40 arası zam gelebileceğini öne sürdü.

EKONOMİ 19.11.2022, 17:15
Kırmızı ete okkalı zam geliyor! İşte yapılacak zam oranı

KIRMIZI ETE ZAM YOLDA

Solakoğlu et fiyatlarına ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi. Solakoğlu, “Çok fazla çifçi kalmadı. Ette de aynı şey yolda. Yakında eti de yüzde 30 yüzde 40 daha pahalıya yemeye başlarız” ifadelerini kullandı. Süt fiyatları rafta yüzde 175 artarken, kırmızı et de zamlanmaya devam ediyor. Yükselen enflasyonun en büyük kalemlerinden biri olan gıda fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Ancak market raflarında bir reyonun önüne giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Kaşar peynirin fiyatı kırmızı et fiyatını geçti. Bir sanal alışveriş sitesindeki fiyatlara göre, bugün itibarıyla 700 gr kaşar peynir fiyatı ortalama 115-165 TL arasında iken dana kıyma dana kuşbaşı fiyatları 110-150 liradan satılıyor.

“DEVLET MÜDAHALE EDEBİLİR”

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, maliyet kaynaklı gıda fiyatlarında artış yaşandığını ifade ederek, “Gıda fiyatlarında devletin kontrol edebileceği iki ürün var. Bunlardan birisi et diğeri ise süt" dedi. Şu anda serbest piyasa ekonomisine göre işlerin devam ettiğini ifade eden Solakoğlu, “Süt arzı çok düşük olduğu için fiyatlar afaki şekilde artmaya devam edecek. Süt fiyatlarının artış trendinde olması peynire ve süt ürünlerine ciddi bir biçimde yansıyor" şeklinde konuştu.

Mynet

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