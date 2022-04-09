Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu ve kasapta ne kadar? Fiyatlar indi mi?

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar biraz olsun sofralarına kırmızı et girmesi için Et ve Süt Kurumu mağazalarına gitti. Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarının kasap fiyatlarıyla farkını merak etti. İşte ramazan ayı güncel et fiyatları...

EKONOMİ 09.04.2022, 15:08
Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu ve kasapta ne kadar? Fiyatlar indi mi?

Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi kırmızı et fiyatları, gelen son dakika açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Bakanlık konuyla ilgili düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi tarafınca Ramazan ayı boyunca ucuz satışın yapılacağı müjdeledi. Bu noktada "Et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

Ramazan boyunca ucuz et satışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Et ve Süt Kurumu fiyat listesi şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi marketlerin 150'sinde dün itibarıyla et satışlarının başladığını söyledi. 

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9. Somaspor 32 49
10. İnegölspor 33 49
11. Ankaraspor 33 47
12. Etimesgut Belediyespor 33 40
13. Diyarbekirspor 33 38
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14. Kayserispor 32 41
15. Gaziantep FK 31 40
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18. Göztepe 32 27
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20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
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2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
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6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 29 39
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 29 35
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16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
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1. M.City 30 73
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5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
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