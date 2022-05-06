Kırk Yılı Aşkın Deneyimi ile Müşterilerine Güven Veren Emsa Jeneratör Küresel Bir Şirket Olma Yolunda

Emsa Jeneratör tam 102 ülkeye ihracat yapıyor.

EKONOMİ 06.05.2022, 10:01
Kırk Yılı Aşkın Deneyimi ile Müşterilerine Güven Veren Emsa Jeneratör Küresel Bir Şirket Olma Yolunda

Açmayı düşündüğünüz veya hali hazırda devam ettirdiğiniz işletmeleriniz için elektrik gücünü koruma altına almaya ihtiyacınız olacaktır. Emsa Jeneratör, 1977 yılında EAS Elektro Motor şirketinin kurulmasından itibaren; alternatör üretimi, jeneratörlerin gelişmesine ve üretimlerinin dünya çapında yayılmasına imza atmıştır. Büyük bir süreç içerisinde 2015 yılında çevreci, yeni teknolojilerle donatılan Eskişehir Yeni Emsa Elektromotor Fabrikasına yerleşmiştir. Eskişehir’deki fabrikada 90 kişi görev yapmaktadır. İstanbul Sancaktepe’deki 30.000 m² alan üzerine kurulan Emsa Jeneratör Fabrikası; konusunda tecrübeli ve AR-GE çalışmalarında yetkili mühendis kadrosuna ve destekleyici çalışmalar sunan 65 mavi yaka personeline sahiptir. Jenaratör üretiminde firmalara, parçalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında; geniş jeneratör çeşitleri ve servis hizmetleri vermektedir.

TSE ve ISO kriterlerine uygun bir şekilde, son teknolojik üretim Emsa tesislerinde; çevre, iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. AR-GE konusuna büyük ölçütte önem veren Emsa Jeneratör, çalışmalarını özenle ve hız kesmeden devam ettirmektedir. Kaliteli teslimat konusunda yeni tesislerinde titiz bir şekilde çalışmaktadır. Tesislerin içerisinde son teknolojik çalışmalara uygun olarak yeni test odaları, konveyör sistemleri, tüm sistemi takip eden barkod okuma sistemleri bulunmaktadır. Çalışma sürecine sağlamlık ve verimlilik katarak jeneratör ve parçalarının üretimi yapılmaktadır. PLC kontrollü otomatik SCADA üniteleri ile otomatik testlerle kontrol edilmektedir. 3,200 kW’lık test bankoları ile aynı anda 5 adet jeneratörü teste tabi tutabilmektedir. Sistemleri, teknolojik yapıları, çevreci ve sağlam üretim tesisleri; uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ile Emsa Jeneratör fabrikalarında buluşmuştur.

Jeneratör üretiminde Türkiye’nin zirvesinde yer alan Emsa Jeneratör; iş yerleri, fabrikalar için elektrik üretiminin yanı sıra tasarruf sağlayan, elektrik kesintilerine karşı önlem alan ve mekanik enerjiyi dönüştüren jeneratörler üretmektedir. Enerji üretiminde, kesintilere karşıt geçici elektrik kaynağı olmakla beraber şebeke bulunmayan yerlere de sürekli enerji kaynağı olarak erişebilmektedir. Günümüzde oldukça çeşide sahip olan bu jeneratörler işlevine ve içerisinde barındırdığı enerji kaynağına göre şekillenmektedir. Emsa Jeneratör ailesinde; dizel jeneratörler, benzinli jeneratörler, kaynak jeneratörleri, trifaze jeneratörler ve monofoze jeneratörler yer almaktadır. Skalası ve üretim çeşitliliği ile son teknolojik üretimleri bünyesindeki tesislerde bir araya getirmektedir.

Üretim tesislerinde sürdürülen çalışmalarda jeneratör firmalar ve iş yerleri için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Emsa dizel jeneratörler ve çeşitleri kapsamında; fabrikalar, mağazalar, büyük ve küçük işletmeler, özel alanlar gibi bölgelerde oldukça etkindir. Sessiz jeneratörler, şirketleri elektrik kesintilerinden kurtararak şebekelerin durumuna göre sürekli ya da geçici enerji kaynağı olmaktadır ve ses çıkarmadan firmalara kolaylık sağlamaktadır. Her gün gelişen teknolojiyi takip eden, yeniliklere açık olan Emsa Jeneratör, tesislerinden gelen detaylı bilgilendirmeleri, uzman görüşü ve mühendislerinin üretim aşamasında ekibiyle beraber geliştirdiği otomatik sistemleriyle kuruluşların enerji verilmesine yardımcı olmaktadır. Eskişehir ve Sancaktepe’deki firmaların yanı sıra hizmetlerini Türkiye’nin her yerine ulaştırmaktadır.

Emsa Jeneratör, en iyi jeneratör markaları arasında olmakla beraber; sektöründe uzman Perkins, Baudouin, Mitsubishi, Scania, Volvo, Sdec, Fpt, FPT Iveco, Yang Dong gibi büyük jeneratör motoru ve Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Engga gibi büyük alternatör üreticileri ile çalışmaktadır. Emsa Jeneratör aynı zamanda söz konusu motorlar için ülkemizin önde gelen jeneratör servisi ve teknik desteğini vermektedir. Jeneratör üretiminin yanı sıra, Türkiye ve Dünya’nın her zaman en çok tercih edilen ürünlerinin gelmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Mekanik elektrik kaynaklarının dönüşümünde doğru yatırımlarıyla Emsa Jeneratör, markaların vazgeçilmesi haline gelmiştir. Mühendislerinin tasarımı ve mekanik sistemin doğru işlenmesine yardımcı olan ekipleriyle, güvenceli çalışma koşullarına destek olmaktadır. Servis ve destek hizmetleri bakımından da sadece dünya markaları ile değil kaliteli jeneratörleri tercih etmek isteyen özel alanlı iş yerlerine çeşitli hizmetlerde bulunmaktadır.

Emsa Jeneratör tesislerinde üretilen dizel jeneratör, mobil jeneratör, portatif jeneratör ve senkron jeneratör olmak üzere çok çeşitli jeneratörlerle beraber aydınlatma kulesine sahiptir. Renk, model ve işleyiş bakımından her firmaya hitap eden jeneratör fiyatları ve büyük jeneratör fiyatları Emsa Jeneratör olarak uygun ve ekonomiktir. Ürünler, çok fazla yer kaplamayan ve elektrikten tasarruf eden, sürekli ya da geçici elektrik kaynağı olarak firmaların iş ve teslimat süreçlerinde kolaylık sağlayan, yüksek enerjili otomatik sistemlerdir. Firmalara özel çözümler sunan Emsa Jeneratör; proje tasarım, uzaktan kontrol sistemi, TWIN Dual setleri, araç içi ve araç altı jeneratörleri ile destekleyici hizmetlere kapı açmaktadır. İş yerlerinin elektrik sistemini geliştirirken servis taleplerine kadar kapsamlı bir süreç içerisine girer.

Emsa Jeneratör üretimin yanı sıra servis ve destek hizmeti de vermektedir. Yetkili satıcıları ve yetkili servisleri Türkiye’nin her yerinde vardır. Her bölgede rahatlıkla ulaşılabilen teknik servis hizmetlerinde talepler fazladır. Servis talebi, jeneratör yedek parça, yer ve güç tespiti, bakım hizmetleri ve arıza destek konusunda uzman kadrosu ile akılda kalan soruları sıfıra indirgeyen ve otomatik sistemleri ile firmaların başarısına; Emsa Jeneratör sayesinde katkı sağlanmaktadır. Mobilize edilen portatif ürünleri, fazla yakmayan tasarruflu ürünleri ile müşterisinin en çok tercih ettiği jeneratör markası haline gelmiştir. Eskişehir ve İstanbul- Sancaktepe’deki üretim fabrikalarının yanı sıra geniş çaplı bayiiler ve satıcılarıyla bölgelerin elektriklerine her zaman kaynak olmaktadır.

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