Kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
nflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.
Mart ayı kira zammı örnek hesaplaması;
Mevcut Kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 259,80 TL
Zam kira bedeli: 1.259,80 TL
Mevcut Kira bedeli: 1100 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 285,78 TL
Zam kira bedeli: 1.385,78 TL
Mevcut Kira bedeli: 1300 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 337,74 TL
Zam kira bedeli: 1.637,74 TL
Mevcut Kira bedeli: 1500 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 389,70 TL
Zam kira bedeli: 1.889,70 TL
Mevcut Kira bedeli: 1700 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 441,66 TL
Zam kira bedeli: 2.141,66 TL
Mevcut Kira bedeli: 2000 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 519,60 TL
Zam kira bedeli: 2.519,80 TL
Mevcut Kira bedeli: 2500 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 649,50 TL
Zam kira bedeli: 3.149,50 TL
Mevcut Kira bedeli: 3000 TL
Zam oranı: Yüzde 25,98
Zam Bedeli: 779,40 TL
Zam kira bedeli: 3.779,40 TL
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