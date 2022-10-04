Kimlere anaokulu desteği verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anaokulu desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki kimlere ne kadar anaokulu desteği verilecek?

Kimlere ne kadar anaokulu desteği verilecek? Anaokulu desteği başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, anaokulu desteğine ilişkin önemli ifadelerde bulundu.

Bakan Yanık, "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.