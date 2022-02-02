Kentsel dönüşüm kredi limitleri ne kadar oldu? 2022
Kentsel dönüşüm kredi limitleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar..
Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.
Kentsel dönüşümle ilgili önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.
Bir önceki uygulamada Güçlendirme Kredisi olarak 80 bin lira verilirken yeni uygulamada bu oran 160 bin liraya çıkarıldı.
Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi, işyeri edinme kredisi tutarları da 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.
Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1.000.000 TL olan kredi tutarı 2 milyon liraya yükseltildi.
Ayrıca azami ana para ödemesiz dönem sayısı da konut edinme kredisi ve işyeri edinme kredisinde 1 yıldan 2 yıla çıkmış oldu.
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