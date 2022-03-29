KDV'si düşen ürünler listesi: tuvalet kağıdı, deterjan, sabun, şampuan, bebek bezi

KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen ürünlerin listesi ortaya çıktı. Sabundan deterjana, tuvalet kağıdından peçeteye, bebek bezinden bebek mamasına kadın pedinden kağıt havluya kadar bir çok ürün listede. İşte KDV oranı düşürülen ürünler.

EKONOMİ 29.03.2022, 12:31
KDV'si düşen ürünler listesi: tuvalet kağıdı, deterjan, sabun, şampuan, bebek bezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından temizlik ve bebek malzemelerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüleceğini duyurmuştu. Listedeki ürünler daha önce 'lüks tüketim' sayılarak yüksek KDV uygulanan bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünleri. 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir süredir çalışmaları süren KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamaları ile konut, tohum, fidan ve tıbbi araçlarla ilgili de düzenleme yapılıyor. Peki KDV oranı yüzde 18 olup da yüzde 8'e düşürülecek ürünler hangileri? 

Lüks tüketim sayılıyordu
Söz konusu çalışmanın detayları ortaya çıktı. Bu ürünler temel tüketim ürünlerini kapsıyor. Bugüne kadar evlerde kullandığımız tüm temizlik malzemeleri ile kadın hijyen pedleri ve çocuk bebek bezi, maması gibi ürünler 'lüks' tüketim sayılıyordu. Haliyle de bu ürünlerdeki KDV oranı en üst dilim olan yüzde 18'den uygulanıyordu. 

KDV'si düşen ürünler
Yeni düzenleme ile KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşen ürünler şunlar:
-Sabun
-Şampuan
-Deterjan (bulaşık ve çamaşır)
-Dezenfektan (Buna ev temizliğinde kullanılan tüm ürünler dahil)
-Islak mendil,
-Tuvalet kağıdı,
-Kağıt havlu,
-Kağıt mendil,
-Peçete
-Bebek bezi
-Bebek maması
-Yetişkin hasta bezi
-Hijyenik ped 
-Diş macunu

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

Konutta KDV sadeleştirmesi
Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi. Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.
Bir diğer konu ise inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Tıbbi cihazların KDV'si yüzde 8 olacak
Ayrıca, tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak. Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Tohum ve fidanların tamamı yüzde 1 KDV'ye tabi tutulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.

Yatların, kotraların KDV'si yüzde 18'e yükseltilecek
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18 olacak. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı da yüzde 18 olarak uygulanacak.

Erdoğan daha önceki açıklamalarında da KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indireceklerini açıklamış Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla meskenler ile tarımsal sulamada elektriğin KDV'si de yüzde 8'e düşürülmüştü.

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