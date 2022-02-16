banner56

KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim! İşte yeni fiyatı...

Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı.

EKONOMİ 16.02.2022, 19:50
KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim! İşte yeni fiyatı...

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi. KDV indirimi sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağı fiyatlarını 92,50 liraya çekti.

KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim
Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli fiyattan satışlar başladı. İndirimin ilk gününde TMO'nun Aydın'daki satış ofisinde kuyruklar oluşmuştu. İlk gün piyasada 120 lira ile 180 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu.

92,50 LİRA OLDU
TMO ayçiçek yağında 6,50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL'ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirimin ardından 92,50 TL'ye kadar düşürdü. (İHA)

Yorumlar (0)
-3
kapalı
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 24 52
2. 1461 Trabzon FK 24 52
3. Sivas Belediyespor 24 45
4. Bodrumspor 24 44
5. Çorum FK 24 43
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 24 43
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 24 42
8. Somaspor 24 41
9. Afjet Afyonspor 24 38
10. Ankaraspor 24 35
11. İnegölspor 24 31
12. Serik Belediyespor 24 30
13. Etimesgut Belediyespor 24 29
14. Diyarbekirspor 24 28
15. Adıyaman FK 24 28
16. Sarıyer 24 23
17. Turgutluspor 24 23
18. Ergene Velimeşespor 24 18
19. Kahramanmaraşspor 24 13
20. Niğde Anadolu FK 24 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Keçiörengücü 24 31
10. Tuzlaspor 22 30
11. Gençlerbirliği 24 30
12. Manisa Futbol Kulübü 23 29
13. Boluspor 21 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14