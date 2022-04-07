KDV indirimi ile ilgili kritik detay! 16 liranın 6 lirasını devlet ödeyecek
Gıda fiyatlarındaki artışlar ve enflasyondaki önlenemez yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Hükümetin gıda fiyatlarını düşürerek yüzde 5 enflasyon hedefine yaklaşmak için birçok kararı devreye almasına rağmen fiyatlardaki artış devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında KDV indirimi konusunda talimat verdi. Ayrıca 20 kalem ürün fiyatının sene sonuna kadar sabit tutulması önerisinde bulundu. Bununla beraber üreticilerin de zarar etmesinin önüne geçilecek.
Son 20 yılın rekorunu kıran enflasyon sonrası temel gıda ürünlerinin fiyatlarının sabitlenmesi gündemde. AK Parti MKYK toplantısındaki en önemli konu hayat pahalılığı olurken Erdoğan kurmaylarına KDV indirimi konusunda talimat verdi. Bununla beraber 20 temel ürüne sabit fiyat önerisi geldi. Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor. Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan’ın, “Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” talimatı verdiği öğrenildi.
16 LİRA YERİNE 10 LİRAYA ALINACAK
Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de geçilecek. Buna göre, devlet sübvansiyon uygulayacak. Buna göre 16 liraya olması gereken ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark ise devlet tarafından üreticiye ödenecek. Söz konusu öneri hayata geçerse hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak.
20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ
Bunun sonucunda vatandaşa ağır gelen belli başlı tüketim ürünleri tespit edilerek, "20-25 adet temel tüketim kalemi belirlensin ve bunların fiyatı yıl sonuna kadar sabitlensin" önerisi sunuldu.
Maddelerin üretim maliyetinde artış saptandığı halde ise üreticiyi destekleme çalışmalarının devreye girmesi konuşuldu.
Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor.
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