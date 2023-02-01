Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda

TÜRK-İŞ, kamu işçilerinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin talepleri neticelendirmek için yarın toplanacak. Toplantının ardından, son şekli verilecek zam talebini içeren metin, önümüzdeki hafta başı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sözleşmeye dair talepleri oluşturmak için bünyesinde TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında Kamu Koordinasyon Kurulu oluşturan ve üç kez toplanan TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak ortak bir taslak metin için de HAK-İŞ ile görüşmelerini sürdürüyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİ NET

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “2023 yılında bizim taleplerimizin başında, asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmanız gerekiyor. Yani 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde işçi arkadaşlarımıza refah payı verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam" dedi.

ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Atalay, zam oranı ile ilgili yaptığı açıklamada "2023 zammıyla ilgili evvela iyileştirme, arkadan refah payı, 2023 zammı. Bununla ilgili de bizim komisyon beraber çalışacak, önümüzdeki günlerde de bu iki maddenin dışında 2023'te ne zam talep edeceğimizi kamuoyuna açıklarız" ifadelerini kullanmıştı.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN 2023 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.

Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.

MEMURLARIN SÖZLEŞMESİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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